Israel localizó e identificó al último rehén muerto a manos de Hamás

26 de Enero de 2026 13:41hs

El Ejército israelí confirmó este lunes la identidad del último rehén asesinado por Hamás que aún permanecía en la Franja de Gaza. Se trata del sargento Ran Gvili, de 24 años. Sus restos fueron localizados en el norte del enclave y repatriados después de un operativo militar prolongado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel coordinaron el proceso de identificación forense con el Centro Nacional de Medicina Forense, la Policía y el Rabinato Militar. Una vez finalizados los análisis, las FDI notificaron la noticia a la familia del militar. Así concluye la repatriación de todos los secuestrados de Gaza.

Las FDI expresaron su solidaridad con la familia de Gvili y reafirmaron su compromiso de apoyar a las familias afectadas y a los retornados. Además, prometieron trabajar para mejorar la seguridad de los ciudadanos israelíes.

Los restos del sargento se encontraron en un cementerio musulmán de la zona de Shejaiya-Daraj-Tuffah, al norte de Gaza. Varias operaciones clandestinas, guiadas por inteligencia reciente, permitieron la exhumación y verificación. Los cuerpos ajenos serán devueltos a sus tumbas y el sitio limpiado en gesto de respeto.