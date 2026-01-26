El Gobierno oficializó modificaciones en el Plan Gas.Ar

El esquema anualiza costos para suavizar subas invernales en hogares subsidiados. Así evita que el mayor consumo agrave variaciones estacionales.

26 de Enero de 2026 09:41hs

El Gobierno oficializó modificaciones al Plan Gas.Ar mediante el DNU 26/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Así avanza en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. La norma redefine la intervención estatal en el precio del gas para usuarios. Además, altera el Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023-2028, original del Decreto 892/2020.

El Estado nacional asumirá una porción del Precio Anual Uniforme del gas natural. De esta forma reduce el costo para usuarios. Ese monto puede igualar, bajar o superar el precio de mercado de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustado por factor estacional. El diferencial lo cubre o deduce el Estado según corresponda.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijará el valor, con posible asistencia del ENARGAS. Los procesos incluirán instancias de participación ciudadana. El esquema anualiza costos para suavizar subas invernales en hogares subsidiados. Así evita que el mayor consumo agrave variaciones estacionales.

La reforma no altera derechos de productores ni el Precio Ofertado original. La Secretaría de Energía ajustará compensaciones en los puntos 62 a 77 del Anexo del Decreto 892/2020. Esto equilibra saldos positivos o negativos anuales y asegura pagos en el sector. El DNU va a la Comisión Bicameral del Congreso para revisión.