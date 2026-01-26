El Gobierno modificó por DNU el Código Aduanero

La medida -publicada hoy en el Boletín Oficial- trasladó a Economía la potestad sobre el origen de las mercaderías

26 de Enero de 2026 11:52hs

El Gobierno modificó por DNU (41/2026) el Código Aduanero. La medida trasladó a Economía la potestad sobre el origen de las mercaderías y redefinió competencias en materia de resoluciones anticipadas para importaciones y exportaciones, en el marco de la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC.

Las resoluciones anticipadas constituyen una herramienta clave para el comercio exterior, ya que permiten a importadores y exportadores conocer con antelación criterios vinculados a la clasificación arancelaria, la valoración o el origen de una mercadería antes de concretar una operación.

Con la nueva normativa, el servicio aduanero continuará siendo el encargado de emitir resoluciones anticipadas vinculadas a la clasificación arancelaria, la valoración y otros aspectos técnicos, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio será la autoridad responsable de dictar las resoluciones anticipadas sobre el origen de las mercaderías. Esta facultad, aclara el texto, podrá ser delegada en funcionarios con rango no inferior a subsecretario.

Establece además un plazo máximo de treinta días para que las autoridades competentes emitan las resoluciones. En caso de incumplimiento, el importador o exportador podrá avanzar con la destinación aduanera conforme al régimen previsto en el Código Aduanero, aunque el servicio aduanero quedará habilitado a exigir garantías.

El decreto dispone su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial e instruye a comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.