El Gobierno modificó por decreto el Código Aduanero

26 de Enero de 2026 09:35hs

El Gobierno impulsó reformas al Código Aduanero a través del DNU 41/2026. Así busca agilizar el comercio exterior y ofrecer previsibilidad jurídica a importadores y exportadores. La norma, que debe ser referendada por el Congreso, regula las resoluciones anticipadas para que las empresas conozcan de antemano el tratamiento aduanero de sus mercaderías.

Los operadores ahora solicitan dictámenes previos sobre clasificación arancelaria, valor y origen de productos. De esta manera determinan con anticipación el régimen impositivo, restricciones y encuadre normativo. El DNU fija un plazo máximo de 30 días para la respuesta administrativa. Sin dictamen en ese tiempo, el importador o exportador procede bajo sus condiciones originales, aunque con garantía exigida por la aduana.

La reforma asigna responsabilidades claras por tipo deARCA consulta. El servicio aduanero de la ARCA maneja clasificación arancelaria y valoración. En cambio, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía resuelve sobre origen, con delegación solo a subsecretarios o superiores. Cada instancia tiene canales propios para impugnaciones.

El DNU simplifica procesos y desburocratiza trámites para evitar demoras en fronteras. Además cumple compromisos de la OMC en facilitación del comercio, cuya prórroga vence en enero de 2026. El esquema ya operaba desde 2023, pero ahora delimita el origen de mercaderías y faculta a la Secretaría para normas complementarias, obligatorias salvo cambios normativos o hechos nuevos.