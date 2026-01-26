El fuego se reactivó en Los Alerces

Hasta ahora, el fuego afectó al menos 10 mil hectáreas en la zona, y la Secretaría de Bosques de Chubut reportó 22.293 hectáreas dañadas en total, incluyendo matorrales, bosques implantados y nativos.

26 de Enero de 2026 11:01hs

El incendio en la zona de Villa Lago Rivadavia, que abarca el Parque Nacional Los Alerces, experimentó varias reactivaciones en las últimas horas. El clima empeoró y complicó las tareas de los bomberos. Las autoridades alertaron sobre un comportamiento extremo del fuego, con rápida propagación. Los focos se reactivaron cerca de las 11 de la mañana del domingo en el perímetro de Villa Lago Rivadavia, según informó el equipo de Manejo del Fuego de Chubut.

En Puerto Patriada y El Hoyo, las llamas quedaron contenidas en un 85%. Sin embargo, la intensidad del viento aumentó poco después y generó un avance del fuego en la zona alta de Villa Lago Rivadavia. Esto ocurrió también en el faldeo oeste del Lago Rivadavia, que incluye reserva provincial y la propiedad de Estancia Los Murmullos. Las ráfagas alcanzaron 50 km/h, con rotaciones que provocaron múltiples focos secundarios, y el incendio superó las fajas construidas manualmente en los últimos tres días.

Solo un medio aéreo operó brevemente al mediodía, ya que la escasa visibilidad por el humo lo impidió. Las condiciones meteorológicas adversas, con calor intenso, falta de lluvia y vientos fuertes, potencian los focos activos en el sur del país. Durante la noche, guardias de Bomberos Voluntarios y Protección Ciudadana vigilaron la zona de viviendas. El operativo cuenta con 145 combatientes y 103 personas de apoyo.

Hasta ahora, el fuego afectó al menos 10 mil hectáreas en la zona, y la Secretaría de Bosques de Chubut reportó 22.293 hectáreas dañadas en total, incluyendo matorrales, bosques implantados y nativos. Ariel Amthauer, director de la Lucha contra los Incendios Forestales, señaló que trabajan en el Parque Nacional Los Alerces desde hace cuarenta días, pero la situación empeoró desde el 5 de enero por la meteorología seca. Aun así, adelantó que este lunes será un día favorable gracias a un frente nuboso en la Patagonia.