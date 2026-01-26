El FMI prevé que la Argentaina sea el cuarto país del G-20 en nivel de crecimiento durante 2026

Según las previsiones del organismo, la India liderará el ranking con un crecimiento del 6,2%. Indonesia alcanzará el 4,9% y China el 4,2%. Argentina crecerá un 4%, empatada con Arabia Saudita.

Pese a la incertidumbre mundial que generan los bandazos de Donalt Trump, el Fondo Monetario Internacional se atreve a hacer previsiones de crecimiento para 2026. El FMI prevé un crecimiento moderado en los mercados avanzados para 2026, pero las mayores expectativas recaen en las economías emergentes como Argentina. El impulso global se concentrará en estos mercados. Argentina se posiciona como el cuarto país del G20 con la mejor proyección de expansión en ese año.

El G20 representa cerca del 85% del producto mundial y agrupa a las principales economías avanzadas y emergentes. Las tasas de crecimiento de sus miembros delinean la trayectoria de la economía global. El FMI proyecta una expansión promedio del 3,1% para 2026.

India liderará el ranking con un crecimiento del PBI real del 6,2%, gracias a su demanda interna robusta, reformas estructurales y fundamentos macroeconómicos sólidos. Indonesia alcanzará el 4,9% y China el 4,2%. Así, Asia reafirma su rol como motor global.

Argentina crecerá un 4%, empatada con Arabia Saudita, mientras Turquía registrará un 3,7%. Estas economías emergentes del G20 superarán el promedio mundial. En cambio, las avanzadas como Estados Unidos, Brasil o la Unión Europea oscilarán entre el 2,1% y el 1,4%, en un contexto de menor inflación y relajación monetaria.