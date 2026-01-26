¿Cómo impacta en el agro brasileño la judicialización el Acuerdo Mercosur-UE?

El vicepresidente de la Confederación Agrícola y Ganadera de Brasil, Gedeão Silveira Pereira, aseguró que la relación comercial entre su país y la Unión Europea continúa siendo estratégica para el sector agroindustrial, aun cuando el demorado acuerdo con el Mercosur no se haya concretado aún.

27 de Enero de 2026 09:20hs

La relación comercial entre Brasil y la Unión Europea continúa siendo estratégica para el sector agroindustrial, aun cuando el demorado acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur todavía no logra concretarse, aseguró el vicepresidente de la Confederación Agrícola y Ganadera del país vecino, Gedeão Silveira Pereira.

Agregó que, incluso sin ese marco formal, Europa se mantiene como un socio clave para las exportaciones brasileñas.

En ese contexto, subrayó la magnitud potencial del entendimiento birregional. “El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur podría ser el mayor del mundo”, en alusión al peso económico y al volumen de intercambio que implicaría su entrada en vigencia.

Mientras tanto, el vínculo comercial sigue firme. “La Unión Europea sigue siendo el segundo mayor mercado de exportación del agro brasileño”, remarcó Silveira Pereira, destacando la relevancia que el bloque mantiene para productos clave del complejo agroalimentario. No obstante, también surgen señales de inquietud puertas adentro. “Los trabajadores del agro estamos preocupados por la posición del presidente Lula da Silva”, reflejando la atención con la que se siguen las definiciones políticas que podrían impactar en el comercio exterior.

A pesar de los debates diplomáticos, Brasil sostiene un rol central en la provisión global de alimentos. “Hoy, Brasil es el mayor exportador de alimentos del mundo”, afirmó el titular de la CNA, subrayando la importancia estratégica del país en el escenario internacional.

En el plano productivo, en tanto, el panorama acompaña. “Por ahora el clima viene bien para los productores”, indicó, aportando una cuota de optimismo en un año en el que las variables climáticas vuelven a ser determinantes para el desempeño del agro.