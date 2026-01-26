Cayó 40,4% el superávit acumulado del 2025, respecto del año anterior

La reducción del excedente se debe al importante crecimiento de las importaciones del 24,7%, mientras que las exportaciones subieron un 9,3% en el período, indica el "Monitor COMEX" de la Cámara de Exportadores (CERA).

El superávit acumulado del 2025 cayó 40,4% respecto del año anterior. La reducción del excedente se debe al importante crecimiento de las importaciones del 24,7%, mientras que las exportaciones subieron un 9,3% en el período, indica el "Monitor COMEX" de la Cámara de Exportadores (CERA).

Entre los grandes rubros, se destacan los aumentos de las cantidades exportadas en diciembre de 2025 en productos primarios (43%) y combustibles y energía (12,7%), mientras se observan disminuciones en manufacturas de origen agropecuario y manufacturas de origen industrial.

En cuanto a los precios, se destaca la caída registrada en combustibles y energía (10,7%).

Los cuatro mayores productos importados fueron vehículos n.c.o.p. equipados para la propulsión, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, y con motor eléctrico, excepto los de carga por conexión a fuente eléctrica externa (USD 108 millones), bienes despachados mediante servicios postales (USD 105 millones), vehículos automóviles, principalmente para el transporte de personas, de cilindrada ≤ a 1.000 cm3 con motor de émbolo o pistón, de encendido por chispa (USD 98 millones) y vehículos automóviles, principalmente para el transporte de personas, de cilindrada > a 1.500 cm3 y ≤ a 3.000 cm3, con capacidad ≤ a 6 personas (USD 89 millones).