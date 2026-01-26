Al menos 11 muertos, más de un millón de hogares sin luz y miles de vuelos cancelados por la ola polar

Los rescatistas operan en condiciones de congelamiento, con rutas bloqueadas y apagones. Las nevadas registraron 79 centímetros en Lago Bonito, Nuevo México, y más de 50 en Pensilvania.

26 de Enero de 2026 08:50hs

En EE. UU., la tormenta invernal Fern causó al menos 11 muertes y dejó sin luz a más de un millón de hogares. Las autoridades anticipan frío extremo este lunes en la mitad oriental del país. Equipos de emergencia trabajan para restablecer servicios y ayudar a los afectados.

Bajas temperaturas llevan a abrir refugios con calefacción en centros comunitarios y gimnasios. De esta forma, evitan más decesos. Los rescatistas operan en condiciones de congelamiento, con rutas bloqueadas y apagones que impactan a más de un millón de usuarios.

En New York persisten calles y veredas heladas, pese a la menor acumulación de nieve. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia nevadas esporádicas, ráfagas y lloviznas congeladas en ciertas áreas. Expertos pronostican que Fern avanzará al noreste y depositará 30 a 60 centímetros de nieve entre Washington, New York y Boston.

El caos aéreo por la tormenta incluyó más de 11.000 cancelaciones y 17.000 demoras el domingo. Este lunes prevén al menos 2.600 vuelos suspendidos. Las nevadas registraron 79 centímetros en Lago Bonito, Nuevo México, y más de 50 en Pensilvania. Fern genera emergencia masiva y exige medidas de protección intensas.