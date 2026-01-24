Tucumán presenta su oferta turística ante el público internacional en FITUR 2026

La provincia del norte argentino lleva una muestra de su riqueza cultural, histórica y natural, reafirmando su posicionamiento como un destino singular en Sudamérica. Con una propuesta que integra patrimonio, identidad y experiencias turísticas sostenibles. La delegación tucumana en Madrid está encabezada por Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo del Gobierno de Tucumán, acompañado por Marcos Díaz, Secretario General del Ente, junto a otros referentes del sector público y privado.

24 de Enero de 2026 06:47hs

Por Ricardo Seronero desde Madrid

Tucumán, provincia del norte argentino, dice presente en FITUR 2026, en Madrid, España, con una oferta pensada para cautivar tanto a viajeros como a profesionales del sector turístico. En esta nueva edición de la feria, la provincia pondrá en valor su diversidad histórica, cultural y natural a través de productos turísticos con identidad territorial.

Uno de los ejes centrales de la presentación será la Ciudad Sagrada de Quilmes, un testimonio vivo del legado de los pueblos originarios que habitaron el Valle Calchaquí desde el año 800 d.C. Este asentamiento prehispánico, uno de los más relevantes de los pueblos calchaquíes, llegó a albergar a más de 10.000 habitantes y conserva imponentes estructuras, como su fortaleza ubicada en la cima del cerro. Quienes visiten la provincia pueden conocer la historia de este sitio a través del Centro de Interpretación de Quilmes, donde se resguardan hallazgos arqueológicos de gran valor histórico y cultural.

El Camino de los Jesuitas será otro de los productos destacados, invitando a recorrer los principales sitios vinculados a la presencia de la Compañía de Jesús en la provincia desde 1585. Se trata de una propuesta que combina historia, arquitectura y espiritualidad, conectando pasado y presente.

Dentro de las experiencias sensoriales y gastronómicas, Tucumán presentará la Ruta del Vino de Altura, un circuito de bodegas y viñedos ubicados también en los Valles Calchaquíes que ofrece degustaciones, visitas guiadas y experiencias enoturísticas en alturas excepcionales, con vinos de alta calidad elaborados bajo el espíritu de la Pachamama. Actualmente, son once los establecimientos que integran este recorrido a lo largo de las rutas nacionales 40 y 307, combinando producción vitivinícola, paisaje de montaña y servicios turísticos como alojamiento y gastronomía regional. La ruta permite además maridar la experiencia del vino con otros atractivos culturales y paisajísticos del valle, consolidándose como un producto que refleja la identidad y la vida local.

Asimismo, Tucumán presentará su programa de cicloturismo, una iniciativa que promueve el descubrimiento activo y sostenible de los paisajes provinciales. La propuesta incluye rutas adaptadas a distintos niveles de experiencia, entre ellas la Quebrada del Portugués, ideal para quienes buscan recorridos desafiantes en entornos de montaña; el Circuito Tafí del Valle, que combina actividad física y vistas panorámicas; la Reserva Natural Los Sosa, inmersa en la selva de yungas; el Circuito Potrero de las Tablas, con senderos entre cascadas y campos de altura; y la Quebrada del Río Los Nogales, una alternativa para explorar valles y cursos de agua en un entorno sereno. Desde los valles hasta la selva, el cicloturismo se presenta como una forma de conexión directa con la naturaleza y el paisaje tucumano.

Otro de los productos culturales destacados será Las Huellas de Mercedes Sosa, un recorrido que invita a descubrir Tucumán a través de la vida, la obra y el legado de una de las artistas más universales de la música popular argentina. La propuesta recorre paisajes, pueblos y espacios que marcaron su historia personal y artística, combinando patrimonio cultural, memoria colectiva e identidad tucumana. Se trata de una experiencia que conecta música, territorio y emociones, reforzando el vínculo entre cultura y sentido de pertenencia.

La delegación tucumana en FITUR está encabezada por Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo del Gobierno de Tucumán, acompañado por Marcos Díaz, Secretario General del Ente, junto a otros referentes del sector público y privado. En conjunto, presentan ante el público internacional una oferta turística integral que refleja la diversidad y el potencial de la provincia.

Con su participación en FITUR 2026, Tucumán busca fortalecer su posicionamiento en el mercado turístico global, consolidándose como un destino que articula historia, naturaleza, aventura y sostenibilidad, con una identidad propia y propuestas diferenciadas.



Escucha Sentí Argentina este sábados de 12 a 15 hs en VIVO DESDE MADRID por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590