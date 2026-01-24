Las familias argentinas cerraron 2025 con deudas por el 140% de los ingresos, y un quinto de las deudas ya son incobrables

Un tercio de los ingresos familiares se destinan a cubrir deudas con entidades no bancarias, un récord histórico. La morosidad en préstamos no bancarios escaló al 21,4%, triplicándose desde el 7,4% de noviembre 2024.

24 de Enero de 2026 07:00hs

Los hogares argentinos cerraron 2025 con deudas ante bancos y billeteras virtuales que equivalen al 140% de sus ingresos mensuales, según un informe de la consultora EcoGo basado en datos del Banco Central hasta noviembre. Este peso creciente destaca especialmente en los saldos con entidades fintech, que representan el 33% del salario familiar, un récord histórico. En el sistema bancario tradicional, la proporción alcanza el 106%, lo que agrava el panorama al sumar ambos rubros.

La morosidad en préstamos no bancarios escaló al 21,4%, triplicándose desde el 7,4% de noviembre 2024, lo que implica que de cada 100 pesos prestados por billeteras virtuales y fintech, 21 enfrentan riesgo medio, alto o irrecuperable. Esta cifra se desglosa en 6,3% de riesgo medio (3-6 meses de demora), 8,5% de alto (6-12 meses) y 6,4% irrecuperables (más de un año), con este último duplicándose desde el 2,6% anterior. Sobre un stock total de 12,6 billones de pesos en el no bancario, 2,7 billones presentan problemas de devolución y 810.000 millones se consideran perdidos para el sistema.

El deterioro crediticio familiar se aceleró por el alza de tasas previas a las elecciones, en medio de corridas cambiarias y dolarización de ahorros, junto a una mayor demanda de crédito por hogares y empresas. "Quienes acceden a crédito formal como tarjetas no cubren fin de mes y recurren a billeteras virtuales", explicó Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, en Radio Led. Añadió que, aunque no hay riesgo sistémico, las cuotas ya no se licúan con inflación como antes.

En el circuito bancario tradicional, el BCRA reportó el viernes un repunte de irregularidades: 8,8% en préstamos a hogares, 11% en personales (récord desde 2010) y 8,4% en tarjetas de crédito, seis veces más que hace un año. Los bancos cuentan con cobros más eficientes, como débito automático, y tasas más bajas que priorizan los clientes solventes.