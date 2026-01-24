Fuerte posicionamiento turístico de la Ciudad en FITUR 2026

Con un stand propio de Visit Buenos Aires, por segundo año seguido la Ciudad refuerza su estrategia de posicionamiento como un destino líder a nivel mundial. “Hoy las ciudades ofrecen experiencias y esas experiencias requieren de una identidad y de un privado, que es fundamental. Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan, porque la interacción público privada maximiza esa experiencia”, sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri desde España.

24 de Enero de 2026 06:56hs

Por Ricardo Seronero desde Madrid

En el marco de la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR, evento organizado por IFEMA que reúne a más de 250.000 referentes de todo el mundo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto al presidente del Ente de Turismo y Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, encabezaron una amplia agenda orientada a fortalecer el posicionamiento la Ciudad como líder en turismo internacional.

En la agenda de encuentros con empresarios, instituciones y líderes internacionales, acompañaron al Jefe de Gobierno, Gabriel Sanchez Zinny, Jefe de Gabinete de ministros; Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo.

Con el objetivo de potenciar un sector que genera más de 150 mil empleos y recibe 9 millones de visitantes anuales, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a formar parte de FITUR con un stand propio. De esta manera, se refleja el trabajo estratégico para consolidar a la Ciudad como capital turística moderna, culturalmente rica y dinámica, posicionada como líder global del turismo urbano.

“Hoy las ciudades ofrecen experiencias y esas experiencias requieren de una identidad y de un privado, que es fundamental. Las ciudades tienen que poner en valor lo que los privados ya generan, porque la interacción público privada maximiza esa experiencia”, sostuvo Jorge Macri. Y agregó: “La experiencia puertas adentro en un restaurante, en una librería, un teatro, puede ser maravillosa pero si cuando se sale a la calle no lo es, el Estado no está cumpliendo su tarea. Y las ciudades tenemos que atraer gente, y además acompañar con orden, seguridad, y prolijidad, que son fundamentales”.

Valentín Díaz Gilligan, señaló: “Estar presentes en la feria internacional más importante del sector es una oportunidad única de amplificar nuestra oferta y lograr acuerdos que impacten directamente en la llegada de divisas y turistas. Una vez más, la Ciudad sigue consolidándose entre los destinos más destacados del mundo.”

Uno de los encuentros más relevantes fue la renovación del acuerdo estratégico con Iberia, que no solo tiene como objetivo reactivar el turismo receptivo sino que fortalece el posicionamiento de Buenos Aires en el mercado europeo. Esta alianza incluye una fuerte visibilidad de las rutas hacia Argentina, con Buenos Aires como el principal ingreso, además de interesantes promociones y descuentos en tarifas aéreas.

Escucha Sentí Argentina este sábados de 12 a 15 hs en VIVO DESDE MADRID por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590