El turismo movilizó más de $450 mil millones en Córdoba

La actividad turística continúa mostrando un fuerte impacto económico en la provincia de Córdoba durante la temporada de verano 2026. De acuerdo a los datos relevados por el área de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo, en base a la información brindada por los municipios, hasta el momento el turismo generó un movimiento económico superior a los $450 mil millones.

24 de Enero de 2026 08:20hs

Por Ricardo Seronero

Durante la tercera semana de enero, se movilizaron en la provincia algo más de 400 mil turistas, mientras que el total acumulado entre diciembre y lo que va de enero supera los 2 millones 400 mil visitantes, consolidando a Córdoba como uno de los destinos más elegidos del país.

Los registros reflejan un comportamiento sostenido de la actividad, con altos niveles de ocupación durante los fines de semana y un buen promedio de ocupación en los días de semana, además de un marcado incremento en las consultas en oficinas de información turística y canales digitales para lo que resta del verano.

Al respecto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, afirmó que “la temporada viene mostrando un muy buen desempeño y genera grandes expectativas para la segunda parte de enero, que históricamente es una de las más fuertes del verano, acompañada por festivales y eventos que movilizan turistas en toda la provincia”.

En este contexto, la agenda cultural y de eventos cumple un rol clave con propuestas que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial, como el Festival del Balneario en La Cruz, el Festival El Manzano Canta en Sierras Chicas, el Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes en Río Ceballos, el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Festival Serrano Chuncanono en Traslasierra y el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa de Calamuchita, entre otros.

La combinación de atractivos naturales, eventos culturales y fiestas populares continúa posicionando al turismo como uno de los principales motores de la economía provincial, con impacto directo en la actividad comercial, el empleo y el desarrollo de las economías regionales.

Promoción y asistencia al turista

Como todos los veranos, la Agencia Córdoba Turismo tiene en marcha un conjunto de acciones de promoción, asistencia al visitante y experiencias innovadoras que acompañan el desarrollo de la temporada en todo el territorio provincial.

A través de programas integrales que combinan tecnología, propuestas recreativas itinerantes y presencia territorial, se busca fortalecer la experiencia del turista y consolidar a Córdoba como un destino activo y cercano.

Entre las iniciativas se destacan la experiencia inmersiva “Córdoba 360° Domo y Bus Gamer”, el tráiler itinerante “Córdoba te divierte y te activa”, y el programa de “Asistencia al Turista en Fiestas y Festivales”, con equipos desplegados en corredores turísticos, balnearios, eventos y espacios de alta concurrencia, articulando acciones junto a municipios y organizadores locales.



