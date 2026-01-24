Catamarca firmó un convenio para fortalecer la calidad turística en FITUR

El convenio tiene como objetivo gestionar, instrumentar y ejecutar los lineamientos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) en la provincia, promoviendo la mejora continua en la cadena de valor turística, la elevación de los estándares de servicio y el fortalecimiento de una propuesta turística más competitiva y profesionalizada.

24 de Enero de 2026 08:16hs

Por Ricardo Seronero desde Madrid

En la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se desarrolla en la ciudad española de Madrid hasta el domingo 25, Catamarca despliega una agenda de trabajo que combina la promoción del destino con acciones orientadas a fortalecer la calidad de su propuesta turística y elevar los estándares de servicio, con el objetivo de consolidar su competitividad en los mercados globales.

En ese marco, se concretó la firma de un convenio estratégico entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca y el Instituto Argentino de Calidad Turística (ICTA), con la participación de Horacio Reppucci, presidente del ICTA y secretario de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), y de la Secretaría de Gestión Turística, Evangelina Quarín.

El convenio tiene como objetivo gestionar, instrumentar y ejecutar los lineamientos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) en la provincia, promoviendo la mejora continua en la cadena de valor turística, la elevación de los estándares de servicio y el fortalecimiento de una propuesta turística más competitiva y profesionalizada.

Entre las principales líneas de acción se destacan el fomento de la capacitación y actualización técnica de los actores del sector, la formulación y desarrollo de estándares de calidad turística, en articulación con organismos y organizaciones especializadas, y el impulso de la Colmena de Calidad Turística, como espacio para promover la innovación, la cooperación y la competitividad del sector.

Desde el Ministerio señalaron que este acuerdo reafirma el compromiso de ambas instituciones de trabajar de manera articulada para elevar los estándares de calidad del turismo en Catamarca, consolidando al destino como una propuesta competitiva y sostenible a nivel nacional e internacional.

La Feria Internacional de Turismo es uno de los principales encuentros del sector turístico a nivel internacional. El evento combina jornadas profesionales, orientadas al intercambio y la generación de vínculos estratégicos, con un fin de semana abierto al público general, que acerca la propuesta turística a los viajeros finales.



