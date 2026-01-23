Villa Mercedes: una mujer apareció ahorcada en su casa, y familiares denuncian femicidio

Apuntan directamente a Lucas Gatica, expareja de la víctima y padre de los niños. Denuncian que la maltrató durante 18 años de matrimonio, y que, tras separarse, la acosaba con mensajes y amenazas de muerte contra ella y los niños de ambos.

23 de Enero de 2026 10:01hs

La comunidad de Villa Mercedes está conmocionada por la muerte de Yohana Pamela Escudero, una mujer de 36 años y madre de dos hijos. Encontraron su cuerpo colgado en el baño de su casa el lunes en el barrio 100 Viviendas. Sus hijos, de 14 y 5 años, lo descubrieron y pidieron ayuda a gritos. Los vecinos intentaron reanimarla, pero ya era tarde.

Las autoridades consideran la hipótesis de suicidio y siguen el protocolo respectivo bajo la fiscal Gisela Milstein. La familia rechaza esa versión y denuncia un femicidio. Apuntan directamente a Lucas Gatica, expareja de la víctima y padre de los niños. Denuncian que él la maltrató durante 18 años de matrimonio.

Jesica, hermana de Yohana, relató que la víctima amaba la vida y tenía planes con sus hijos. Tres meses atrás se fue de la casa por el abuso constante, pero volvió después. Gatica la acosaba con mensajes y amenazas de muerte contra ella y los niños. Los familiares vieron moretones en su cabeza y brazos, aunque la autopsia solo confirmó la marca del ahorcamiento.

La familia difundió un audio de WhatsApp donde un hombre amenaza con golpearla y menciona perder el trabajo. Denuncian irregularidades, como permitir el ingreso de una hermana militar de Gatica a la casa. El dolor derivó en marchas por justicia. La Fiscalía y la Policía de San Luis investigan, con el celular de Yohana como prueba secuestrada, aunque no hallaron indicios raros hasta ahora.