Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Río Salado, explicó que “pasamos de una prolongada inundación a la sequía”, y en ese contexto “el cauce del Río Salado bajó sustancialmente”

23 de Enero de 2026 10:19hs

“Urgimos a hacer las obras del Salado ya, porque en otoño puede ser tarde”, advirtió Larragaña y detalló que “el dragado del río es una obra monumental, pero por sí sola no va a solucionar los problemas de inundación”