“Urgimos a hacer las obras del Salado ya, porque en otoño puede ser tarde”

Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Río Salado, explicó que “pasamos de una prolongada inundación a la sequía”, y en ese contexto “el cauce del Río Salado bajó sustancialmente”
23 de Enero de 2026 10:19hs
Carina Rodriguez
“Urgimos a hacer las obras del Salado ya, porque en otoño puede ser tarde”, advirtió Larragaña y detalló que “el dragado del río es una obra monumental, pero por sí sola no va a solucionar los problemas de inundación”

