Se incendió un conventillo: 21 personas requirieron atención médica

Cuatro de ellas debieron ser hospitalizadas. El fuego afectó un inmueble de tres pisos en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, a una cuadra de la Bombonera.

Este viernes se desató un incendio de gran magnitud en un conventillo ubicado en el barrio porteño de La Boca. El fuego afectó un inmueble de tres pisos en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, a una cuadra del estadio de Boca Juniors. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a 21 personas, y trasladó a cuatro de ellas al hospital Argerich.

Doce ambulancias del SAME trabajan en el lugar bajo la coordinación de su titular, Alberto Crescenti. Varias dotaciones de bomberos combaten las llamas, que ya controlaron aunque el fuego sigue activo tras arrasar todo el conventillo. Algunos vecinos lograron salir por sus propios medios, y las autoridades evacuaron a un total de 13 personas.

Fuentes médicas precisaron que una sola persona sufrió quemaduras, mientras que el resto presentó problemas por inhalación de humo. Los equipos de bomberos y médicos no solo atendieron a los residentes, sino que también auxiliaron a sus mascotas, incluyendo varios perros.

Tras dominar el incendio, los bomberos inspeccionan los ambientes del inmueble dañado y brindan ayuda a los habitantes. Un video que circuló muestra cómo oxigenaron a un gato con una mascarilla, salvándole la vida.