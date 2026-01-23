Máximo histórico: lo alcanzó en diciembre la actividad de la cadena agropecuaria

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria se ubicó 11,3% por encima del nivel de igual mes de 2024, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

23 de Enero de 2026 09:36hs

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) registró en diciembre de 2025 una suba mensual desestacionalizada del 1,7% y se ubicó 11,3% por encima del nivel de diciembre de 2024, según el informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario

Entre los componentes con subas mensuales, se destacó el avance de labores agrícolas, con un incremento del 3,3%. También se observaron aumentos en la molienda de trigo (0,9%) y de cebada (4,2%), junto con una suba del 3,6% en la producción de bioetanol y del 0,6% en la elaboración de biodiesel. La faena de porcinos, por su parte, mostró un aumento mensual del 0,3%.

En contraste, la molienda de soja y la de girasol retrocedieron 2,7% respecto de noviembre. Asimismo, la faena aviar disminuyó 1,6% y la faena bovina cayó 1,5% en el mes. En el frente externo, las exportaciones de los principales complejos agropecuarios descendieron 0,9%, explicadas principalmente por menores ventas del complejo maíz. La producción de leche, en tanto, registró una baja mensual del 0,6%.

Al analizar los subíndices, el IACA-Cultivos mostró en diciembre una suba mensual desestacionalizada del 3,3%, asociada al avance de las labores de la campaña fina. En trigo, la cosecha se combinó con una mayor superficie sembrada y con una estimación de producción de 27,7 millones de toneladas, según la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. En cebada, el avance de recolección alcanzó el 92% y la producción se estima en 5,6 millones de toneladas para la campaña 2025/26.

Por último, en el componente de agroexportación, las exportaciones de los complejos agroindustriales retrocedieron 0,9% en diciembre, luego de haber acumulado un crecimiento del 32% en los seis meses previos. La caída estuvo asociada principalmente a menores exportaciones de maíz, mientras que el complejo soja exportó 3,5 millones de toneladas en el mes, el complejo trigo alcanzó un volumen récord para un mes de diciembre y las exportaciones de lácteos superaron las 48.100 toneladas.