La cosecha de trigo creció 50%

23 de Enero de 2026 10:14hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) publicó su informe mensual con las proyecciones para los diferentes cultivos extensivos que se siembran en Argentina y le puso el número final a la producción triguera: 27,8 millones de toneladas.

“A partir de los últimos datos procesados a través de la Metodología de Segmentos Aleatorios (MSA), se ajusta la superficie sembrada en esta campaña estimándose en 6,9 millones de hectáreas, mientras que la cosechada fue de 6,7 millones de hectáreas”, indica el informe. Hasta el mes pasado, la proyección era una siembra de 6,8 millones de hectáreas.

Así, con un rinde promedio nacional de 41,3 quintales por hectárea, se logra “una producción récord de 27,8 millones de toneladas, un 26% superior al máximo que se había alcanzado, hasta el momento, durante la campaña 2021/2022 con 22,15 millones de toneladas”, indica el informe.

Y agrega: “Si bien el área sembrada de 6,9 millones de hectáreas no es la mayor destinada al cereal, los elevados rindes logrados por el cultivo determinaron un valor promedio histórico que supera en un 18% al máximo de 35 qq/ha que se había logrado en la campaña 2010/2011”.

En este marco, el reporte subraya el respaldo que significó un clima que sopló a favor de todas las maneras posibles: con lluvias en niveles extraordinarios y temperaturas que no fueron extremas.

Otro dato destacado aparece en la proyección del destino que tendrá esta cosecha récord, y lo que sobresale es una estimación de exportaciones récord, con 17,5 millones de toneladas, casi 5 millones más que en la campaña anterior.