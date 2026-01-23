Intensa agenda de Scioli en una muy positiva FITUR 2026

El secretario se reunió con grupos empresarios españoles del sector turístico y mantuvo encuentros bilaterales con referentes del área de Emiratos Árabes Unidos, Perú y Brasil.

23 de Enero de 2026 10:18hs

Por Ricardo Seronero desde Madrid

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, desarrolló una intensa agenda de actividades durante la segunda jornada de la Fitur 2026, que inició con un saludo a los Reyes de España, país anfitrión de la feria en la que la Argentina cuenta con un stand destinado a promocionar sus destinos en el mercado global.

La primera reunión del día fue con Richard Clark e Imanol Pérez, CEO y director comercial respectivamente de la línea aérea Air Europa, con quienes Scioli acordó poner en marcha un plan de acciones conjuntas que impulsen el incremento de un 20% de pasajeros desde Europa mediante la evaluación de sus frecuencias y rutas desde España y las otras 11 oficinas que operan en otros países del mercado europeo.

Del encuentro también participaron el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el ministro de Turismo de esa provincia, José María Arrúa; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Desbots; y la secretaria ejecutiva del Inprotur, Ana Garcia Allievi.

Durante la jornada, se concretó una reunión bilateral con Perú, en la que Scioli y la ministra de Turismo de ese país, Teresa Mera Gómez, firmaron una declaración conjunta para trabajar articuladamente en circuitos turísticos integrados, intercambiar experiencias entre pueblos del programa Best Tourism Villages y fomentar la conectividad aérea con Estados Unidos, a través de Lima como hub de conexión. Otro de los puntos acordados es la colaboración en turismo religioso y gastronómico.

Scioli también tuvo un encuentro bilateral con el nuevo ministro de Turismo de Brasil, Gustavo Costa Feliciano, con quien analizó la estrategia conjunta para mercados lejanos, haciendo hincapié en la promoción y participación turística en ITB China, para promocionar productos y destinos en ese mercado estratégico.

La agenda incluyó la unión del Camino de Santiago de Compostela en Galicia, España con el Camino del Cura Brochero en la provincia de Córdoba, Argentina donde participó Dario Capitani, presidente de la agencia Córdoba Turismo y Xosé Manuel Merelles Remy, Director de Turismo de Galicia, través de la certificación dual, un reconocimiento conjunto para los peregrinos que completen tramos de ambas rutas. Con el objetivo de fomentar el turismo religioso a través del intercambio de las experiencias espirituales y culturales, quienes acrediten haber recorrido 100 kilómetros en ambos Caminos recibirán un reconocimiento especial.

Por último, el secretario de Turismo y Ambiente se reunió con el sector público y privado argentino que participó en la Feria para promocionar la oferta turística de nuestro país.

Además Scioli junto a María Laura Teruel, presidente de la CAT- Cámara Argentina de Turismo brindó una conferencia para medios nacionales haciendo un balance de los primeros dos días de participación directa en la feria y también de lo ocurrido en el Tourism Investors’ Day, una jornada dedicada a impulsar oportunidades de inversión en el sector turístico de la Argentina organizada por la Secretaría en la Residencia del Embajador en Madrid.

