Ferber: “pecamos de optimistas cuando se firmó el acuerdo entre la UE y el Mercosur”

23 de Enero de 2026 10:29hs

Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural de Uruguay (ARU) aseguró que “el atraso cambiario en Uruguay afecta a los productores de ese país, tal como las retenciones a las exportaciones a los productores argentinos”, y puntualizó que -de concretarse el ahora demorado acuerdo Unión Europea – Mercosur-la carne roja, el arroz y la miel, son los tres productos que van a pegar un salto en precio y volumen”.

Con relación a la decisión del Parlamento Europeo de frenar el tratamiento del acuerdo y enviar el texto al Tribunal de Justicia de la UE, Ferber puntualizó: “pecamos de optimistas cuando se firmó el acuerdo”

