Encontraron vivo al argentino que estaba perdido tras ingresar al mar en Punta del Este

23 de Enero de 2026 09:11hs

La Prefectura Naval uruguaya localizó con vida este viernes al turista argentino Daniel Crisci, de 58 años. Lo encontraron a unas 6 millas náuticas de Piriápolis tras horas de búsqueda intensa. Crisci había desaparecido el jueves por la noche al ingresar al mar con una moto de agua en Punta del Este.

El rescate ocurrió en la zona de Portezuelo, en Solanas, donde no regresó a la costa. Un amplio operativo de la Prefectura incluyó apoyo aéreo y tecnológico. Testigos confirmaron a la prensa local que Crisci entró en el Atlántico con una moto amarilla cerca de las 20 horas.

Crisci se hallaba en buen estado de salud según la información oficial. Inicialmente rechazó abordar la embarcación para volver a tierra, pero luego aceptó la ayuda. Las autoridades investigan ahora los detalles de la desaparición.

En los últimos días, otros turistas argentinos generaron atención en Punta del Este. Un hombre de 50 años resultó hospitalizado por un golpe de ola en Zorba, parada 5 de Playa Brava. Antes, una mujer se volvió viral en redes al bajar de su auto con un bate de béisbol por bocinazos de otro conductor.