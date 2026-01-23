El agro argentino exportó 9,3% más que el año anterior

Las ventas externas agrícolas alcanzaron los US$ 50.549 millones en 2025, y subieron incluso con una baja del tipo de cambio real del 6%

23 de Enero de 2026 09:28hs

El sector agrícola local alcanzó exportaciones por USD 50.549 millones en 2025, según los últimos datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Este número representó un incremento del 9,3% versus el año anterior, mientras que la diferencia respecto al total exportado en 2024 fue de USD 4.286 millones.

Según el informe elaborado por la asociación que representa a las economías agroindustriales de todo el país, en diciembre de 2025 el sector exportó USD 4.062 millones, USD 492 millones más que el mismo mes de 2024.

El informe también destacó que el desempeño exportador del agro se dio en un contexto de menor competitividad cambiaria. En diciembre, el Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM) que publica el Banco Central cayó 1% respecto del mes previo y se ubicó 6% por debajo del promedio de 2024. Esto quiere decir que, en términos reales, el peso se apreció frente a las monedas de los principales socios comerciales, lo que encareció los productos argentinos en dólares y redujo el incentivo cambiario para exportar. Aun así, el sector logró aumentar los envíos al exterior, impulsado principalmente por mayores volúmenes y una mejora en la producción tras la sequía.

El complejo triguero, el de la soja y el de la carne, lideran

Entre los principales complejos responsables de este repunte, la asociación destacó a la soja, carne y cuero vacuno y trigo. El complejo sojero, históricamente el mayor proveedor de dólares de la Argentina, tuvo en este periodo una participación del 41,3% en el total exportado del sector, con USD 20.899 millones. El segmento tuvo un alza del 10%, incluso cuando el precio promedio de la tonelada para la exportación pasó de USD 473 en 2024 a USD 427 durante 2025. Le siguió la carne y cuero vacuno, que superó los USD 4.272 millones, lo que evidenció un crecimiento del 27% contra su nivel de actividad correspondiente al año pasado. Este, no obstante, es el tercer segmento que más dólares aportó, con una participación del 8,5 por ciento.

Por el contrario, el segundo mayor proveedor de dólares fue el complejo maicero. Este, no obstante, evidenció una baja del 8% contra 2024 en el envío de granos al exterior. El aporte de divisas fue de USD 6.526 millones.

El complejo triguero aportó USD 3.470 millones, con un crecimiento de 34% frente al año pasado, mientras que la cebada registró ventas por USD 1.023 millones, una caída del 12% respecto a 2024.

Entre los complejos que más contribuyeron al crecimiento relativo destacaron el girasol, con exportaciones por USD 2.174 millones y un salto del 50%, y las legumbres, que sumaron USD 381 millones, con un aumento del 48%. El complejo lácteo también mostró una expansión con USD 1.459 millones exportados y un alza del 19 por ciento.

Por otro lado, el complejo pesquero alcanzó ventas por USD 2.030 millones, 2% más que el año anterior, mientras que el manisero exportó por USD 1.226 millones, con una suba del 3%. Otros complejos con desempeños destacados fueron el vitivinícola, limonero, peras y manzanas y papa, aunque con variaciones interanuales menores.

En contraste, algunos complejos mostraron retrocesos, como el cebadero y el maicero, junto al sector de arroz, que sumó USD 259 millones y cayó casi 10% frente al año previo.

Así, el balance de 2025 reflejó una recuperación en los principales complejos exportadores, impulsada por el aumento de volúmenes y una mejora en la producción agrícola tras la sequía.