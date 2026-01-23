Crece la posibilidad de un paro de transporte público

No hubo acuerdo entre las cámaras patronales y la UTA. Los empresarios afirmaron que sólo pagarán más más si Transporte avala costos nuevos. Según la patronal, el retraso de los subsidios ahoga las finanzas. El 40% de firmas linda con la quiebra, aseguran.

23 de Enero de 2026 10:56hs

La paritaria de la UTA con empresarios del transporte y el Gobierno se trabó otra vez. La audiencia en la Subsecretaría de Relaciones Laborales no arrojó acuerdo. Ahora crece la posibilidad de un paro total de colectivos en el AMBA.

La UTA ya descartó un 1% ofrecido previamente, catalogándolo como "burla". Los choferes activan alerta máxima. Desde el gremio dirigido por Roberto Fernández aducen que sus sueldos no bastan para una familia.

Empresarios de AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA afirmaron que sólo pagarán más más si Transporte avala costos nuevos. Según la patronal, el retraso de los subsidios ahoga las finanzas. El 40% de firmas linda con la quiebra, aseguran.

El Ejecutivo pide máxima contención para no parar el servicio. Habrá una nueva audiencia virtual el martes 27, 15 horas. UTA amenaza con un plan de lucha si no hay avances, con un paro incluido en cortas y medias distancias en el ámbito del AMBA. En este contexto, la renuncia de Pierrini en Transporte (la quinta en el Gobierno en un solo día) suma ruido.