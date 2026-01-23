Bastián Jerez permanece sin cambios, según el último parte médico

El niño de ocho años continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado y bajo estricto control médico. Los médicos preservan la inmovilización cervical y el seguimiento de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

23 de Enero de 2026 13:21hs

El Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata informó que Bastián, el niño de 8 años internado desde el 15 de enero, mantiene su estado de salud sin cambios respecto al parte anterior. Continúa en terapia intensiva con pronóstico reservado y bajo estricto control médico. Los médicos preservan la inmovilización cervical y el seguimiento de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

Los estudios de resonancia magnética cerebral y cervical confirmaron lesiones severas por traumatismo. El niño recibe asistencia respiratoria, y los facultativos planean una traqueotomía para estabilizar la vía aérea. Además, prevén una intervención para colocar placas en el cráneo.

El miércoles, los médicos probaron retirar el respirador, pero detectaron falta de respiración espontánea de origen neurológico. Por eso, reanudaron la asistencia. Bastián llegó a este centro tras un traslado desde Pinamar, donde lo operaron por hemorragia abdominal y fracturas craneales múltiples.

La Justicia indaga el choque en La Frontera entre un UTV y una camioneta Amarok. Peritos mecánicos inspeccionaron ambos vehículos en el Depósito Judicial de Pinamar. Imputan lesiones culposas agravadas al conductor de la Amarok, la mujer al mando del UTV y el padre del niño. El Municipio de Pinamar impuso multas de hasta 15 millones de pesos, secuestro de vehículos y cobertura de gastos médicos por circular en zonas no habilitadas.