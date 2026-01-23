Ajíes gourmet: de Lules, Tucumán, a las mesas parisinas

La productora y emprendedora Aracelis Tarascio, logró -el pasado 3 de enero- la primera exportación de ajíes desde el norte argentino a Francia.

23 de Enero de 2026 09:51hs

La productora y emprendedora Aracelis Tarascio, logró -el pasado 3 de enero- la primera exportación de ajíes desde el norte argentino a Francia. “Las semillas de los ajíes no son modificadas genéticamente, por lo que tiene todos los nutrientes y el sabor original”, asegura Tarascio, y agrega que “los ajíes se cosechan a mano, uno por uno; y para cada hectárea, se necesitan 100 personas”