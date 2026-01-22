YPF denuncia una estafa usando su imagen para ofrecer falsas oportunidades de inversión

Estas publicaciones aparecen en redes sociales y plataformas digitales, con promesas de ganancias rápidas. La petrolera enfatizó que se trata de un delito, ya que exige una inversión inicial en activos inexistentes y no autorizados.

YPF lanzó una alerta de estafa al descubrir una modalidad fraudulenta que emplea su nombre e imagen para ofrecer falsas oportunidades de inversión. Estas publicaciones aparecen en redes sociales y plataformas digitales, con promesas de ganancias rápidas. La petrolera enfatizó que se trata de un delito, ya que exige una inversión inicial en activos inexistentes y no autorizados.

La empresa recomendó evitar enlaces sospechosos y no compartir datos personales. Aclaró que no existe ningún programa oficial de inversión con beneficios inmediatos. Los mensajes masivos aprovechan la confianza pública en YPF para ejecutar el engaño.

En su comunicado oficial en X, YPF inició con una advertencia clara: circula un engaño que promete ganancias a cambio de invertir en sus activos. Pidió a la población no participar, no hacer clic en esos enlaces y desestimar publicaciones que inciten a invertir o reclutar otros.

Los estafadores replican la identidad visual y el logotipo de YPF para crear perfiles y páginas falsas. Incluyen enlaces, formularios y contactos externos que roban datos personales y desvían dinero. También envían correos desde direcciones fraudulentas con idéntico propósito cibercriminal. Todas las comunicaciones legítimas de YPF ocurren solo por canales oficiales, sin solicitudes de datos personales.