Trump anunció un principio de acuerdo con Groenlandia y la suspensión de aranceles punitorios contra la Unión Europea

El presidente estadounidense afirmó que, en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, establecieron un marco para Groenlandia y la región ártica.

22 de Enero de 2026 09:45hs

Trump anuncia principio de acuerdo con la OTAN por Groenlandia y suspende aranceles a Europa. El presidente de Estados Unidos confirmó el pacto tras su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. En una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, establecieron un marco para Groenlandia y la región ártica. Trump lo publicó en Truth Social y lo calificó como una gran solución para su país y los aliados.

El acuerdo evita tarifas del 10% programadas para febrero. Trump decidió no imponer aranceles a ocho países europeos a partir del 1 de febrero. Además, mencionó debates sobre el Golden Dome en Groenlandia y prometió más detalles. Delegó las negociaciones al vicepresidente James David Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado Steve Witkoff.

El anuncio responde a amenazas previas de Trump contra Europa. El líder estadounidense había advertido con aranceles del 10% si no había pacto para comprar Groenlandia. Para junio, planeaba elevarlos al 25% si persistía el conflicto. La Unión Europea evaluó entonces impuestos retaliatorios por 93.000 millones de euros, equivalentes a 108.000 millones de dólares.

Líderes europeos rechazan las presiones de Trump. El presidente francés Emmanuel Macron calificó la medida como inaceptable. El primer ministro británico Keir Starmer la tildó de completamente inaceptable. Estas respuestas surgieron ante las demandas del mandatario norteamericano.