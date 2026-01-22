Río Cuarto: decomisan más de 27,5 toneladas de carbonato de sodio

Fue a partir de un control rutinario que se realizó sobre la Ruta Nacional 35, en el kilómetro 708. El chofer no tenía documentación que autorizase el traslado de estos precursores químicos.

22 de Enero de 2026 10:47hs

Fuerzas federales frustraron un intento de tráfico de sustancias vinculadas al narcotráfico en la provincia de Córdoba.

Gendarmería Nacional secuestró más de 27 toneladas de carbonato de sodio en Río Cuarto. Fue a partir de un control rutinario que se realizó sobre la Ruta Nacional 35, en el kilómetro 708. Efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial Santa Catalina detuvieron un camión con acoplado que iba de Río Negro a Catamarca.

La inspección reveló bolsas grandes con el precursor químico, que sumaban 27.500 kilos. El conductor no presentó permisos obligatorios para transportar la sustancia. Por eso, intervinieron el Juzgado Federal, la Fiscalía Federal de Río Cuarto y un inspector del Registro Nacional de Precursores Químicos.