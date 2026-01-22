Palpitamos la vuelta del campeonato argentino con Cholo Sotile y Fede Bulos

"Se vienen transmisiones renovadas. Con nuestra identidad, con nuestro estilo, con algunas sorpresas, y transmitiendo todos los partidos posibles desde la cancha", nos anticipó el Cholo.

22 de Enero de 2026 11:40hs

Otras reflexiones de Sottile en Mancini 590:

"Boca está en un momento complejo. Está gestionando refuerzos de último momento. El equipo terminó jugando mal, y teniendo más resultados que juego positivo. Un gol en contra vuelve todo al momento de arranque".

"Yo creo que River el mejor refuerzo que tiene, lo tuvo el año pasado y no rindió, es Marcelo Gallardo. Gastó casi 20 millones de dólares y hoy no tiene nueve".