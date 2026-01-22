Nuevo parte médico de Bastián Jerez: permanece delicado, y podría padecer un un problema neurológico

Durante la tarde del miércoles, intentaron retirar el respirador para verificar si el niño podía respirar por sí solo, pero detectaron ausencia de respiración espontánea de origen neurológico probable, lo que obligó a reanudar la asistencia.

22 de Enero de 2026 11:44hs

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un nuevo parte sobre la salud de Bastián, el niño de 8 años internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Sufrió un accidente el 12 de enero en La Frontera, cuando una camioneta chocó contra una UTV. Su estado clínico permanece delicado, y los médicos sospechan un problema neurológico.

Este jueves por la mañana, el equipo médico realizó estudios adicionales para confirmar el daño neurológico. Los resultados se esperan para la tarde. Durante la tarde del miércoles, intentaron retirar el respirador para verificar si el niño podía respirar por sí solo, pero detectaron ausencia de respiración espontánea de origen neurológico probable, lo que obligó a reanudar la asistencia.

Los especialistas consultaron al servicio de otorrinolaringología para programar una traqueotomía. Buscan así garantizar una vía aérea más estable. Bastián continúa bajo estricta vigilancia médica, con pronóstico reservado, a la espera de los informes de los estudios.