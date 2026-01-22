Milei firmó la incorporación al 'Consejo de Paz' que creó Trump para esmerilar a la ONU

Inicialmente, integrarán el consejo unos 35 países. Las autoridades argentinas confirmaron que el Gobierno no pagará los USD 1.000 millones requeridos por el ingreso. En cambio, obtendrá una membresía de tres años sin costo.

22 de Enero de 2026 08:57hs

El presidente Javier Milei firmó este jueves en Davos la incorporación de Argentina al Consejo de Paz, impulsado por su par estadounidense Donald Trump. El acto ocurrió en las laterales del Foro Económico Mundial que se desarrolla en Suiza. Trump consolidó así el organismo, diseñado para prevenir nuevas contiendas bélicas y otros objetivos similares. Inicialmente, integrarán el consejo unos 35 países.

La propuesta estadounidense busca generar espacios que pueda dominar de manera omnímoda y que legitime sus acciones contra el multilateralismo, como ya no puede hacerlo en el Consejo de Seguridad. Además, promueve mecanismos diplomáticos (todas funciones que ya cumple la ONU) para soluciones sostenibles a largo plazo, pero con los demás países como epítomes de los Estados Unidos. Las autoridades argentinas confirmaron que el Gobierno no pagará los USD 1.000 millones requeridos por el ingreso. En cambio, obtendrá una membresía de tres años sin costo.

Milei participó en la ceremonia de firma por la mañana, casi al mediodía en Suiza, e inició su agenda antes del regreso al país. Llegará a Buenos Aires temprano el viernes. Antes, junto a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, saludó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Tras oficializar el acta fundacional del "Board of Peace", el mandatario preveía dar entrevistas a medios internacionales, entre ellos, la agencia Bloomberg y The Economist. La agenda cerrará con un encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.