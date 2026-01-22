La AFA amnistió a nueve jugadores de Estudiantes por el 'espaldazo' a Rosario Central

Los beneficiados son Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

22 de Enero de 2026 13:54hs

El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó este jueves al mediodía la amnistía para jugadores con sanciones menores a cuatro fechas de la temporada pasada. La medida abarca todas las categorías del fútbol argentino. Previamente, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó el pedido formal de indulto elevado por Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán. El organismo que preside Fernando Mitjans dio luz verde una vez recibido el documento.

La amnistía beneficia a nueve jugadores de Estudiantes involucrados en el incidente del "espaldazo" contra Rosario Central. Incluye a Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pirez, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. En Primera División, se suman Ignacio Galván (Atlético Tucumán), Iván Guaraz (Barracas Central), Alexis Soto (Rosario Central), César Ibáñez (Huracán), Ramón Arias (Tigre), Jhohan Romaña (San Lorenzo), Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés (Independiente). Todos quedarán habilitados para jugar, junto a Nery Domínguez (Central Córdoba) y entrenadores como Ricardo Zielinski (Belgrano) y Guillermo Barros Schelotto (Vélez).

César Ibáñez representa el caso más urgente. El lateral de Huracán debía jugar este jueves a las 20 horas contra Banfield en el Florencio Sola. Diego Martínez lo había concentrado pese a la sanción. Ahora, gracias al perdón generalizado, podrá participar en el encuentro.

La demora se debió a trámites burocráticos. El Comité Ejecutivo aprobó la solicitud el miércoles al mediodía, pero el pedido formal tardó en llegar por correo electrónico a la gerencia de Órganos Jurisdiccionales de la AFA. El Tribunal, integrado por Mitjans y Sergio Fernández, actuó apenas lo recibió. La resolución implementa la amnistía para sanciones pendientes de la temporada 2025 en todas las competiciones organizadas por la AFA, incluyendo la Copa Argentina.