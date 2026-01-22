”El profesionalismo del agente de viajes es argentino” sostuvo Deyá en FITUR 2026

“Es un orgullo para Argentina poder mostrar el enorme potencial de FIT en FITUR, una de las Ferias más importantes del mundo" sostuvo.

22 de Enero de 2026 10:19hs

Por Ricardo Seronero desde Madrid

Andrés Deyá, presidente de FAEVYT, la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo en FITUR 2026 habló en Sentí Argentina con Ricardo Seronero para Radio Continental sobre la participación Argentina en el pabellón 3 y la presencia con un stand destacado para promocionar la histórica 30° edición de la Feria, inspirando el futuro del turismo, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.



FITUR es un evento clave de referencia a nivel mundial para la industria turística, que se realiza cada mes de enero en IFEMA Madrid, y sirve como un punto de encuentro para profesionales, empresas y destinos, impulsando el negocio, la innovación y las tendencias en turismo, incluyendo sostenibilidad, tecnología y experiencias.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590