Detienen a un hombre que andaba armado y amenazando a vecinos

22 de Enero de 2026 10:16hs

Un hombre armado amenazó a vecinos en Palermo y fue detenido este jueves. El incidente ocurrió en Fitz Roy al 2000. Personal de la Comisaría Vecinal 14B llegó al lugar tras un llamado al 911. Una testigo alertó por la actitud del sujeto, que andaba descalzo y sin camisa.

Los policías aprehendieron al sospechoso dentro de un Ford EcoSport estacionado en la esquina con Nicaragua. En el asiento del acompañante encontraron una pistola. Testigos confirmaron que el arma era la misma que el hombre usó para amedrentar a los vecinos en la vía pública. Él la llevaba en la mano mientras caminaba por la vereda.

Tras identificarlo, los efectivos verificaron que no tiene antecedentes penales. Versiones periodísticas indican que parecía bajo efectos de estupefacientes. El SAME envió una unidad de contención psiquiátrica al lugar.

Una cronista local vio al hombre cerca de su canal de televisión y avisó a las autoridades. Así inició la intervención policial. El sujeto permanece detenido mientras avanzan las actuaciones.