Desde el sector Pymes piden que se cambie la redacción de cinco artículos de la reforma laboral

"El artículo 126 es sobre la continuidad automática de los convenios colectivos. Dice que seguirían las cláusulas normativas y no las que establecer obligaciones para las partes, entre ellas derechos laborales. El artículo 128 se refiere a los aportes que reciben sindicatos y las cámaras, que hoy son obligatorias por convenio y el Gobierno convertiría estos últimos en solidarios y dejaría vigentes los sindicales. El artículo 130 y 131 apela a los convenios de menor rango por encima de un convenio general. El 132 habla de la atribución que se arrogaría el Gobierno para intervenir en los convenios o dejarlos sin efecto", enumeró Salvador Femenia, vocero de la CAME.
22 de Enero de 2026 08:35hs
