“US$7 de cada US$10 que se exportan en Paraguay, provienen de la agroindustria”

Marcos Medina, ex ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay aseguró que en su país “viene creciendo sostenidamente la agroindustria desde hace 25 años”.

21 de Enero de 2026 10:11hs

Marcos Medina, ex ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay aseguró que “Europa, en la actualidad, representa una participación mínima” en sus exportaciones, que en ese marco, si se logra definitivamente “la apertura del mercado europeo -nuevamente demorado por decisión del Parlamento de la UE- va a generar un gran incentivo en la cadena de valor”.

En cuanto a la ganadería, Medina detalló que, hoy “de cada 10 kilos de carne bovina que se produce en Paraguay, se exportan 8 kg”. (Entrevista completa: https://youtu.be/U9Rg2aVqRK4?si=v_lFy64gdkno_ZkA )