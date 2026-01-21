Tras otro accidente ferroviario mortal, maquinistas españoles llaman a una huelga por dos días

A la muerte de los dos maquinistas en el choque de Adamuz, se le sumó otro en un siniestro en Gelida, Barcelona, donde el trabajador estaba en prácticas. Semaf rechazó el deterioro constante del ferrocarril y exigió medidas urgentes.

21 de Enero de 2026 09:57hs

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, convocará una huelga general de 48 horas en todo el sector ferroviario. Esta medida responde a los recientes accidentes que causaron la muerte de tres maquinistas. El sindicato expresó devastación por las pérdidas. Aún no se conoce la fecha exacta de la huelga.

Los fallecidos ocurrieron en dos incidentes separados. Dos maquinistas murieron en el choque de trenes en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 42 víctimas fatales. El tercero perdió la vida en Gelida, Barcelona, donde estaba en prácticas. Semaf rechazó el deterioro constante del ferrocarril y exigió medidas urgentes para mejorar la seguridad.

Otro accidente tuvo lugar este martes en la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en Cataluña, por intensas lluvias. Un muro de contención cayó sobre la vía y provocó el choque con un tren de pasajeros. Resultó un muerto, el maquinista, y al menos 20 heridos, cuatro o cinco de gravedad.

Además, un tren de la línea RG1 perdió un eje entre Blanes y Maçanet por el arrollamiento de una roca debido al temporal. Esto interrumpió la circulación en el núcleo de rodalies de Barcelona. No se reportaron víctimas en ese suceso. Semaf demanda responsabilidad penal para los encargados de la seguridad ferroviaria.