Se reactivó el fuego en El Hoyo, por fuertes vientos y altas temperaturas

21 de Enero de 2026 10:59hs

Fuertes ráfagas de viento y altas temperaturas reactivaron los incendios forestales en El Hoyo y otros puntos de la provincia patagónica. Las llamas volvieron a encenderse también en Epuyén, Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces. Autoridades y bomberos reforzaron así las tareas de combate en zonas rurales y forestales.

Los siniestros iniciales ya habían arrasado más de 14.000 hectáreas, pero el nuevo escenario trajo alivio efímero. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para varios sectores, ya que las condiciones climáticas adversas impulsan la propagación de focos activos y generan otros nuevos.

Brigadistas, aviones hidrantes y bomberos voluntarios coordinan esfuerzos para contener los frentes. Las autoridades evalúan pedir ayuda a provincias vecinas o a la Nación, especialmente en sectores complejos.

La reactivación intensifica las medidas preventivas en áreas rurales, con advertencias para extremar cuidados y evitar fuegos al aire libre o chispas de maquinarias. Un seguimiento constante de los cambios meteorológicos ajusta los operativos de combate y prevención. Este brote coincide con incendios en Chile y sigue al reciente deslizamiento del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia.