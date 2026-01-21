Hoy no se utiliza el 70% de las posibilidades que ofrece la agricultura de precisión

El Ing. Agr. Diego Villarroel, del INTA Manfredi, agregó que “a nivel país, tenemos todas las oportunidades respecto a la agricultura de precisión”, dado que “las maquinarias disponibles en la actualidad, generan datos constantemente”.

El Ing. Agr. Diego Villarroel, del INTA Manfredi, destacó que, en la Argentina, “la agricultura de precisión ya cumplió 30 años”, y “hoy en día hay disponibles plataformas, en las que se puede ver e interactuar con otras tecnologías”

La agricultura de precisión es un enfoque agrícola que usa tecnologías (GPS, drones, sensores, IA) para gestionar la variabilidad espacial y temporal de los cultivos, permitiendo aplicar insumos (agua, fertilizantes) de forma específica y optimizada, maximizando la producción y minimizando costos y el impacto ambiental. Se trata de "tratar cada metro cuadrado como único", aplicando el tratamiento exacto en el lugar y momento precisos, en lugar de un manejo general uniforme. (Entrevista completa: https://youtu.be/BaSTluX4Lcs?si=T1JBSOO2iCUgvglJ )

Tecnologías clave

GPS: Guía la maquinaria agrícola para una aplicación precisa y localizada de insumos

Sensores (en campo, drones, satélites): Miden humedad, nutrientes, temperatura y salud del cultivo, creando mapas detallados.

Drones: Capturan imágenes de alta resolución para monitorear el estado de las plantas y detectar problemas.

Big Data e Inteligencia Artificial (IA): Analizan los grandes volúmenes de datos para tomar decisiones rápidas y eficientes.

Maquinaria Autónoma: Robots y vehículos autónomos que ejecutan tareas con gran exactitud.

Principales beneficios

Optimización de recursos: Uso eficiente de agua, fertilizantes y pesticidas, reduciendo gastos y contaminación.

Aumento de rendimiento: Mejores decisiones basadas en datos conducen a cosechas más abundantes y de mayor calidad.

Sostenibilidad: Menor impacto ambiental y uso más responsable de los recursos naturales.

Manejo personalizado: Adaptación de tratamientos a las necesidades específicas de cada zona del campo.