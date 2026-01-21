Foro de Davos: Trump exigió ”negociaciones inmediatas para controlar Groenlandia”, ante una gélida concurrencia

Mandatarios europeos (pero también el canadiense Mark Carney) respaldaron a Dinamarca, no descartaron medidas económicas contra EE. UU. y advirtieron sobre los perjuicios que le acarrearía al país norteamericano una guerra arancelaria contra el mercado europeo.

Donald Trump llegó a Davos con demoras por una falla eléctrica en el Air Force One. La aeronave regresó a la Base Andrews en Washington y él cambió a un C-32A para continuar hacia Suiza. En su discurso del Foro Económico Mundial, predijo un futuro próspero para Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. La nación caribeña ganará más en seis meses que en los últimos 20 años, aseguró.

Trump elogió a los sucesores de Maduro, actualmente liderados por Delcy Rodríguez. Ellos actuaron con inteligencia al pactar con Washington y ofrecen plena cooperación. El presidente estadounidense anticipa un posible encuentro informal con Javier Milei en el evento.

Sobre Groenlandia, Trump exigió negociaciones inmediatas para su control. Lo necesita por seguridad nacional e internacional, enfatizó. Su insistencia genera tensiones con Europa, donde amenaza aranceles del 10% en febrero al 25% en junio si lo obstaculizan.

Líderes europeos reaccionan con firmeza. Emmanuel Macron califica de inaceptables los intentos de subordinar al continente. Mark Carney respalda a Groenlandia y Dinamarca, mientras Ursula von der Leyen advierte de una espiral descendente en las relaciones con Estados Unidos, y Giorgia Meloni, la premier italiana, llegó a decir que "si la OTAN (como dijo Trump) no es nada sin Estados Unidos, entonces no tienen sentido las bases estadounidenses en Europa".