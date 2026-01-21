El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió a la Justicia para verificar su legalidad

El Tribunal de Justicia analizará ahora si el acuerdo respeta los tratados fundacionales del bloque. Los eurodiputados promotores cuestionan la fragmentación del tratado por parte de la Comisión Europea.

El Parlamento Europeo decidió remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE. Esta resolución genera una demora importante en el proceso y podría comprometer seriamente su aprobación final. El tratado requiere aún la validación del Consejo Europeo y el aval de esta Cámara. La votación resultó muy ajustada, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

El Tribunal de Justicia analizará ahora si el acuerdo respeta los tratados fundacionales del bloque. Los eurodiputados promotores cuestionan la fragmentación del tratado por parte de la Comisión Europea. Esa estrategia busca aprobar solo la parte comercial con el Consejo y el Parlamento, sin los parlamentos nacionales. La resolución examina además el mecanismo de reequilibrio, que permite al Mercosur aplicar medidas compensatorias ante normativas europeas perjudiciales.

El tratado, firmado el 17 de enero, crearía una de las mayores zonas de libre comercio del mundo con más de 700 millones de personas. Sin embargo, enfrenta rechazos de países como Francia, Irlanda y Polonia, además de la patronal agraria europea. Los defensores lo ven como una oportunidad para las industrias europeas y para reforzar la posición geopolítica de la UE frente a tensiones comerciales, especialmente con Estados Unidos.

Organizaciones de agricultores y ecologistas expresan fuerte malestar por la llegada de productos sudamericanos más baratos, con estándares ambientales y sanitarios inferiores. Miles de agricultores protestaron en Estrasburgo antes de la votación. Rodearon el edificio Louise Weiss y chocaron con las fuerzas de seguridad.