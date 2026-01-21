Dra. Vanesa Fridman: "La sífilis viene aumentando de forma paulatina desde hace diez o quince años en nuestro país"

"La gente relajó el uso consistente de los preservativos. También debe usarse para las relaciones anales u orales, y durante toda la relación. Algunos miedos se fueron perdiendo. Hay un montón de estrategias (de cuidado) que hacen que el uso del preservativo pierda su consistencia. La información no debe quedarse sólo en una horita de ESI, las familias deben colaborar también", encomió Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas de la UBA.

21 de Enero de 2026 10:16hs

