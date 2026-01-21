Destacada participación de Córdoba en FITUR 2026 en Madrid

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, sostuvo con Ricardo Seronero para Radio Continental que la agencia tiene como desafío desarrollar aún más la provincia como destino internacional.
21 de Enero de 2026 12:20hs
Por Ricardo Seronero
Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, sostuvo con Ricardo Seronero para Radio Continental que la agencia tiene como desafío desarrollar aún más la provincia como destino internacional.
FITUR, organizada por IFEMA Madrid, es una de las ferias de turismo más relevantes del mundo y el principal punto de encuentro del sector turístico para los mercados emisores y receptivos de Iberoamérica, Europa y el resto del mundo.
