Turismo Internacional

Destacada participación de Córdoba en FITUR 2026 en Madrid

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, sostuvo con Ricardo Seronero para Radio Continental que la agencia tiene como desafío desarrollar aún más la provincia como destino internacional.
21 de Enero de 2026 12:20hs
Destacada participación de Córdoba en FITUR 2026 en Madrid
Escuchar

Por Ricardo Seronero

Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, sostuvo con Ricardo Seronero para Radio Continental que la agencia tiene como desafío desarrollar aún más la provincia como destino internacional.

FITUR, organizada por IFEMA Madrid, es una de las ferias de turismo más relevantes del mundo y el principal punto de encuentro del sector turístico para los mercados emisores y receptivos de Iberoamérica, Europa y el resto del mundo.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.
Seguinos IG: @sentiargentinaok  
Miranos en vivo:  https://www.youtube.com/@radiocontinental590

TEMAS RELACIONADOS
Turismo InternacionalSentí ArgentinaRicardo SeroneroDarío CapitaniCórdoba TurismoFITUR 2026 Madrid
Comentarios