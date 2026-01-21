12 chips de mozzarella ¿podrían reemplazar un vaso de leche?

La investigadora del INTA, Luciana Rossetti, explicó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Castelar “logró desarrollar chips de mozzarella con alto valor nutricional, con un doble objetivo: llegar a sitios de poco acceso de proteínas y concentrar los beneficios de la leche”.

21 de Enero de 2026 09:15hs

El Instituto de Alimentos (ITA) del INTA Castelar logró un desarrollo inédito en el país: chips de mozzarella con alto valor nutricional, que concentran los beneficios de la leche en un formato liviano, duradero y sin necesidad de refrigeración. Se trata de una solución pensada especialmente para reforzar la alimentación escolar y mejorar el acceso a alimentos de calidad en distintos contextos.

(Entrevista completa: https://youtu.be/TC2K7H-Z60s?si=V1b6VjcAl8NGk8I5 )

El desarrollo concentra el valor de un vaso de leche en un formato liviano, duradero y sin necesidad de refrigeración. Una solución innovadora, fácil de transportar y almacenar, que apunta a reforzar la alimentación escolar a partir de un producto alto en proteínas, vitaminas y minerales esenciales. A partir de un queso mozzarella de alta calidad, se corta en fetas y se somete a un proceso de liofilización —una técnica de deshidratación a bajas temperaturas— que permite conservar intactos los nutrientes y el sabor. El resultado son chips de puro queso, crujientes, ricos en proteínas, vitaminas y minerales esenciales. Además, no tienen conservantes ni aditivos agregados.

20 gramos del snack, aproximadamente 12 chips, concentran el valor nutricional de un vaso de leche, aportando los beneficios de un alimento fujndamental en un formato listo para consumir, ideal para niños en etapa escolar. Además de su valor nutricional, el producto se distingue por su versatilidad. Es libre de gluten y almidones, lo que amplía su potencial de consumo, explicó la investigadora del INTA, Luciana Rossetti .

El desarrollo responde a una tendencia creciente en la industria alimenticia: la búsqueda de snacks saludables que combinen practicidad, calidad y aporte nutricional. Pero el logro del INTA va más allá del mercado de consumo masivo. Los chips de mozzarella representan una herramienta estratégica para fortalecer los programas de alimentación escolar, en especial en zonas rurales o de difícil acceso, donde mantener la cadena de frío suele ser un obstáculo.

Actualmente, los chips de mozzarella se encuentran en etapa precomercial y listos para su transferencia tecnológica.