Un derrumbe en una obra destruyó un tanque de agua, pero no produjo heridos

20 de Enero de 2026 13:13hs

Este martes, alrededor de las 10.40, un elemento de izado en una obra de Bonpland 1086, Chacarita, colapsó y aterrizó sobre el techo de una casa vecina. Alertados por el 911, policías de la Ciudad y paramédicos del SAME llegaron rápidamente al sitio, entre las calles Aguirre y Loyola. El impacto destrozó el tanque de agua, pero los equipos médicos confirmaron que nadie resultó lesionado.

Vecinos del lugar manifestaron furia ante la aparente ausencia de supervisiones en las construcciones cercanas. El dueño de la vivienda afectada, Daniel, describió problemas persistentes desde que arrancó la obra: fisuras en muros, infiltraciones y ruido constante. Recordó que la manzana alberga varias edificaciones en desarrollo simultáneo, una situación que juzga insostenible.

La pieza caída impactó justo sobre la habitación infantil de la casa y se mantuvo colgando del tanque roto. Graciela, una residente, contó que había estado allí instantes antes y evitó un desenlace fatal por poco. Daniel precisó que, más de una hora después, nadie de la empresa constructora había aparecido para asumir responsabilidad.

Los afectados demandan que los dueños de la obra cubran las reparaciones y respeten normas de coexistencia mientras avanza el edificio de siete plantas. Intentos previos de diálogo fallaron, y hace poco los trabajos se extendieron hasta las 20 horas, agravando el conflicto.