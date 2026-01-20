Triple femicidio de Florencio Varela: procesaron a tres de los acusados

Para el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Morón Bernabé Jesús Mallón (42, alias El Tío), Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta actuaron con conocimiento del plan común, desde la planificación hasta el encubrimiento.

20 de Enero de 2026 10:31hs

La Justicia procesó a Bernabé Jesús Mallón (42), conocido como “El Tío”; Débora Mónica Mujica y Joseph Cubas Zavaleta por el triple femicidio de Florencio Varela, ocurrido el 19 de septiembre de 2025. Las víctimas, Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutierrez (15), salieron de su casa en Ciudad Evita para encontrarse con un cliente cerca de una estación de servicio. Nunca regresaron a sus hogares.

Las cámaras de seguridad captaron a las jóvenes subiendo a una Chevrolet Tracker blanca, que luego resultó robada de una agencia de autos. El vehículo apareció incendiado al día siguiente en Florencio Varela. La investigación, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2 de Morón, estableció que las privaron ilegalmente de la libertad y las encontraron sin vida, enterradas en una casa de Villa Vatteone.

Mallón emerge como uno de los principales responsables dentro de la organización. La justicia los imputó por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, premeditación y participación de varias personas. Los tres actuaron con conocimiento del plan común, desde la planificación hasta el encubrimiento.

La Policía analizó comunicaciones, geolocalizaciones y cámaras para reconstruir los hechos. Detuvieron a Mallón el 19 de diciembre en Berazategui, cuando intentaba huir, y secuestraron seis celulares más un Chevrolet Cruze blanco que usó en una reunión previa con otros sospechosos en un restaurante de Avellaneda. Días después, allanaron una agencia en La Plata y recuperaron ese mismo vehículo, en el caso de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutierrez (15).



