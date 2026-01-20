Las tarifas de servicios públicos subieron casi 600% durante la presidencia de Milei

En el AMBA, un hogar promedio gasta 192.665 pesos mensuales en servicios públicos, un 33% más que hace un año. El transporte creció un 52% interanual y lidera el impacto.

20 de Enero de 2026 08:48hs

Los hogares argentinos enfrentan un salto del 594% en tarifas de agua, energía y transporte desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026, según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política. Los subsidios a estos servicios registraron una caída real del 39% en el último año. Este incremento surgió de la eliminación y reducción de apoyos clave bajo la gestión de Javier Milei.

El nuevo sistema de categorías de subsidios eliminó la segmentación previa. Ahora distingue solo entre hogares con ayuda y sin ella. Por ello, la clase media paga tarifas completas, similares a las de los sectores más ricos.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, un hogar promedio gasta 192.665 pesos mensuales en servicios públicos, un 33% más que hace un año. El transporte creció un 52% interanual y lidera el impacto. Estas subidas generan frustración e incertidumbre sobre el sistema de servicios públicos.