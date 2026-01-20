Los contagios confirmados subieron de 11 a 28, todos de la variante K. Las autoridades evalúan adelantar la vacunación para grupos de riesgo.

20 de Enero de 2026 13:31hs

La gripe A (H3N2) duplicó sus casos en Argentina y llegó a 14 provincias, según el Boletín Epidemiológico Nacional. Los contagios confirmados subieron de 11 a 28, todos de la variante K. Las autoridades evalúan adelantar la vacunación para grupos de riesgo. El informe del Ministerio de Salud detalla la distribución en Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, La Rioja y Río Negro.

Siete pacientes reportaron viajes recientes a Europa, Estados Unidos o el Caribe. Las detecciones provienen de consultas ambulatorias e internaciones, gracias a estrategias de vigilancia activa. El Ministerio intensifica el seguimiento con unidades centinela de infecciones respiratorias agudas graves, laboratorios y secuenciación del Instituto Malbrán.

La circulación general de virus respiratorios permanece baja, pero la influenza muestra un leve aumento, mientras desciende el SARS-CoV-2. Solo se registró un caso aislado de virus sincicial respiratorio en la última semana. Otras enfermedades como hantavirus, coqueluche y dengue mantienen patrones estables.

Frente al avance de la cepa K, similar al brote europeo de septiembre, las autoridades planean iniciar la campaña antigripal en marzo para grupos prioritarios. La medida busca mitigar el impacto de la temporada temprana en el hemisferio sur.