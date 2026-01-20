Encienden alertas sanitarias para el girasol tras la detección de jopo en Bolivia

El SENASA refuerza los monitoreos preventivos para proteger la producción nacional y evitar el ingreso de esta plaga al país

20 de Enero de 2026 11:17hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) puso en marcha una serie de monitoreos en cultivos de girasol en la provincia de La Pampa, en el marco de las acciones de prevención y detección temprana de Orobanche cumana, conocida como jopo del girasol, una plaga ausente en la Argentina pero presente en países limítrofes como Bolivia.

Las tareas fueron realizadas por personal del Centro Regional La Pampa-San Luis, que recorrió distintos lotes pertenecientes a cuatro establecimientos ubicados en los departamentos Catriló, Capital y Atreuco. Según informaron desde el organismo sanitario, los relevamientos se repetirán a lo largo del año, acompañando las distintas etapas de crecimiento del cultivo, con el objetivo de reforzar la vigilancia fitosanitaria. Durante los monitoreos iniciales no se detectó la presencia de esta maleza.

El jopo del girasol es una planta parásita que afecta severamente el desarrollo del cultivo. Se caracteriza por medir entre 40 y 60 centímetros de altura y por presentar un tallo similar al de un espárrago, que emerge desde la base de las plantas de girasol y las acompaña durante todo su ciclo, extrayendo nutrientes y reduciendo el rendimiento.

La dispersión de esta plaga se produce a través de semillas extremadamente pequeñas, capaces de trasladarse por el viento, el agua o adheridas a animales, al calzado o a la vestimenta de las personas que transitan por zonas afectadas, lo que incrementa el riesgo de propagación.

Si bien el jopo no se encuentra presente en la Argentina, su detección en Bolivia representa una amenaza potencial para la producción nacional.